رياضة | ليفربول ينهي أصعب أزماته من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول ينهي أصعب أزماته من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في التوصل لاتفاق مع شركة "نايكي" للتجهيزات الرياضية من أجل تسوية مالية تتيح للأول إنهاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع الشركة المتعاقد معها "نيو بالانس"، وتأخير دخول عقده الجديد حيز التنفيذ.

ووقع متصدر ترتيب الدوري مطلع العام الحالي، عقداً مع عملاق صناعة التجهيزات الرياضية اعتباراً من الموسم المقبل، يقدر بأن تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 70 مليون جنيه إسترليني سنوياً (نحو 85 مليون دولار)، بما يشمل القيمة الأساسية إضافة إلى حصة النادي من أرباح بيع القمصان والتذكارات وغيرها من الإيرادات.

وفي حين كان من المقرر أن يدخل العقد حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2020 على اعتبار أن موسم 2019-2020 سيكون قد انتهى، اضطر ليفربول إلى التفاوض مع "نايكي" للاستمرار مع "نيو بالانس" لما بعد هذا التاريخ، نظراً لأن المباريات معلقة منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

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ويأمل مسؤولو كرة القدم الإنجليزية في استئناف الموسم اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، علماً بأن ليفربول هو قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ العام 1990، إذ يتصدر بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن حامل اللقب مانشستر سيتي، مع تبقي تسع مراحل فقط.

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية في عددها الخميس، أبرم ليفربول اتفاقاً مع "نايكي" لم تكن "نيو بالانس" بعيدة عن أجوائه، يبقي من خلاله على تعاقده مع الأخيرة حتى نهاية الموسم الحالي، ولما بعد تاريخ نهاية عقد الأعوام الخمسة الذي ارتبطا به (31 مايو 2020)

وأشارت الصحيفة إلى أن "نايكي" وافقت على تأجيل دخولها ملعب "أنفيلد" بموجب تسوية مالية وازنة، نظراً لأن التتويج المرجح لليفربول باللقب مع ارتداء لاعبيه قميصاً يحمل شعار "نيو بالانس"، سيمثل قيمة تسويقية كبيرة للأخيرة، وهي أمريكية أيضاً.