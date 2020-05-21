رياضة | مفاجأة.. فايلر يُخطر الأهلي برفض التعاقد مع نجم إنبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فايلر يُخطر الأهلي برفض التعاقد مع نجم إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي، بالموسم المقبل.

وتابع فايلر، أسامة جلال وشاهد أكثر من مباراة له في الفترة الماضية، لكنه رفض التعاقد معه وتخلى على فكرة تعزيز الخط الخلفي للفريق و ضرورة تعزيز مراكز أخرى.

وكان الأهلي، دخل في مفاوضات مع أسامة جلال مدافع إنبي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيمعيم خط الدفاع، قبل تراجع الجهاز الفني.

وطالب فايلر، من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سرعة إنهاء صفقة رمضان صبحي، و شراء عقده من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، في الفترة الحالية.