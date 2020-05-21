رياضة | فرانك ريبيري يعود بعد غياب 6 شهور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر فرانك ريبيري يعود بعد غياب 6 شهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فرانك ريبيري نجم فيورنتينا الإيطالي إلى تدريبات فريقه بعد غيابه 6 أشهر عن الملاعب بسبب إصابة قوية في كاحله.

وشارك ابن السابعة والثلاثين في حصة تمارين فردية أمس بعد حصول أندية "سيري أ" على الضوء الأخضر من السلطات لاستئناف تمارينها هذا الأسبوع، إثر توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر ريبيري شريط فيديو قصير على تويتر بعنوان: "عودة الملك فرانك"، مظهراً اللاعب الدولي السابق يركض وينفّذ تمارين لياقة، سيطرة على الكرة وتسديد.

وتألق ريبيري مع بايرن ميونيخ الألماني لمدة 12 عاماً قبل انتقاله إلى فيورنتينا مطلع هذا الموسم، وهو عاد إلى إيطاليا قبل نحو أسبوعين بعد تمضية أسابيع عدة في ألمانيا خلال فترة اغلاق البلاد ضمن إجراءات الوقاية من تفشي "كوفيد-19".

سجل مرتين في 11 مباراة مع "فيولا" الذي يحتل المركز الثالث عشر في الترتيب، قبل خضوعه لجراحة في كاحله الأيمن نتيجة إصابة في مباراته الأخيرة ضد ليتشي في 30 نوفمبر.

وتم تعليق المسابقات في إيطاليا حتى منتصف يونيو المقبل ويتوقع أن يتخذ قرار حول موعد عودة الدوري الأسبوع المقبل.

مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

وبدأت الروح تعود إلى ملاعب كرة القدم بعد توقف كل دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إذ بدأت قارة أوروبا في إعلان مواعيد العودة بدون جمهور بداية من الدوري الألماني الذي عاد في 16 مايو.

وتستأنف الدوريات في بروتوكولات معينة تحت تدابير صحية صارمة لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس الماضي

وحسمت بعض الدول الأوروبية مواعيد العودة بل تم خوض بعض المباريات في الدوري الألماني وجاءت المواعيد كالتالي:

جزر فارو: التاسع من مايو

ألمانيا: 16 مايو

التشيك: 23 مايو

الدانمارك: 28 مايو

صربيا: 30 مايو

النمسا: الثاني من يونيو

البرتغال: الرابع من يونيو

كرواتيا: السادس من يونيو

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تركيا: 12 يونيو

النرويج: 16 يونيو

روسيا: 21 يونيو

فنلندا: الأول يوليو

وتأمل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، في السير على خطى ألمانيا، لكن الوضع ما زال معقدا في ظل المخاوف الصحية والشروط المفروضة من السلطات المحلية لمنح الضوء الأخضر. لكن ذلك لم يمنع الاتحادات ورابطات الدوري من تحديد مواعيد مبدئية للعودة.

مواعيد مبدئية للكبار

رومانيا: 27 مايو

بولندا: 29 مايو

إنجلترا: منتصف شهر يونيو

إسبانيا: 12 يونيو

إيطاليا: 13 يونيو

اليونان: 14 يونيو

سويسرا: 20 يونيو

بات الدوري الهولندي أول بطولة في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية أبريل عن إنهاء الموسم.

وجاء القرار في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء إدوار فيليب أكد فيها تجميد النشاط الرياضي حتى سبتمبر.

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جيرمان ومارسيليا ورين.