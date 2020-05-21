رياضة | إنريكي: اللعب بدون جمهور أكثر حزنا من الرقص مع شقيقتك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر إنريكي: اللعب بدون جمهور أكثر حزنا من الرقص مع شقيقتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا فكرة إقامة مباريات كرة القدم بدون جماهير في ظل استعدادات استئناف المسابقات رغم انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وقال لويس إنريكي: "لعب مباريات بدون جماهير أكثر حزناً من الرقص مع شقيقتك.. هذا قبيح جداً، شاهدت كرة القدم الألمانية وهذا مؤسف، يمكن سماع السباب وتفقد الشغف باللحظات الرائعة".

وأوضح إنريكي أن مشاهدة مباريات مباشرة عبر التلفزيون قد يسعد ملايين الأشخاص حول العالم من المعزولين في المنازل معظم الوقت بسبب الإجراءات المفروضة من الحكومة لمكافحة انتشار الفيروس.

وأضاف: "يجب أن نتفهم أن هذه استثمارات عالمية تدر الكثير من الأموال ورغم أن المشهد يصبح مختلفاً جداً في وجود الجمهور لكن اللعب الآن قد يساعد في تخطي الوقت خلال فترة العزل العام، إذا كنت مشجعاً لكرة القدم أو كرة السلة ستشعر بالتسلية دائماً عند مشاهدة مباراة".

مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

وبدأت الروح تعود إلى ملاعب كرة القدم بعد توقف كل دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إذ بدأت قارة أوروبا في إعلان مواعيد العودة بدون جمهور بداية من الدوري الألماني الذي عاد في 16 مايو.

وتستأنف الدوريات في بروتوكولات معينة تحت تدابير صحية صارمة لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس الماضي

وحسمت بعض الدول الأوروبية مواعيد العودة بل تم خوض بعض المباريات في الدوري الألماني وجاءت المواعيد كالتالي:

جزر فارو: التاسع من مايو

ألمانيا: 16 مايو

التشيك: 23 مايو

الدانمارك: 28 مايو

صربيا: 30 مايو

النمسا: الثاني من يونيو

البرتغال: الرابع من يونيو

كرواتيا: السادس من يونيو

تركيا: 12 يونيو

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النرويج: 16 يونيو

روسيا: 21 يونيو

فنلندا: الأول يوليو

وتأمل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، في السير على خطى ألمانيا، لكن الوضع ما زال معقدا في ظل المخاوف الصحية والشروط المفروضة من السلطات المحلية لمنح الضوء الأخضر. لكن ذلك لم يمنع الاتحادات ورابطات الدوري من تحديد مواعيد مبدئية للعودة.

مواعيد مبدئية للكبار

رومانيا: 27 مايو

بولندا: 29 مايو

إنجلترا: منتصف شهر يونيو

إسبانيا: 12 يونيو

إيطاليا: 13 يونيو

اليونان: 14 يونيو

سويسرا: 20 يونيو

بات الدوري الهولندي أول بطولة في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية أبريل عن إنهاء الموسم.

وجاء القرار في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء إدوار فيليب أكد فيها تجميد النشاط الرياضي حتى سبتمبر.

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جيرمان ومارسيليا ورين.