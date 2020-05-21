رياضة | خالد الغندور يوجه رسالة نارية للأهلي بشأن لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يوجه رسالة نارية للأهلي بشأن لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه خالد الغندور نجم الزمالك السابق، رسالة نارية للنادي الأهلي بشأن لقب نادي القرن الإفريقي والذي توج به المارد الأحمر منذ 20 عاما.

وسخر نجم الزمالك السابق، من احتفال قناة الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي، اليوم الأربعاء.

وقال الغندور في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك "على ما يبدو أن ما فعله مجلس إدارة الزمالك جاء بنتيجة".

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وتابع "ما فعله الأهلي اليوم، يؤكد أن على رأسه باطحة".

ووجه الغندور رسالة للغريم التقليدي الأهلي بقوله "لماذا أنتم خائفون؟ هل تفعلون أشياء خاطئة؟".

وكان مجلس إدارة الزمالك، قد قرر في وقت سابق، التقدم بشكوى رسمية للمطالبة بحقه في الحصول على لقب القرن الأفريقي.

وكان الكاف قد منح لقب القرن الأفريقي، للأهلي رغم حصوله على إجمالي 7 بطولات قارية، في الوقت الذي حصل فيه الزمالك على 9 ألقاب، قبل أن يعلن مسئولو الاتحاد القاري، تحديد النقاط كمعايير لحسم نادي القرن.