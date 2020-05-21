رياضة | باريس يخسر حرب جديدة في الميركاتو أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس يخسر حرب جديدة في الميركاتو أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي باريس سان جيرمان حرب جديدة أمام برشلونة في سوق الانتقالات من جديد، في ظل التنافس القائم بين الفريقين على صفقات الموسم المقبل.

ودخل اللاعب البوسني بيانيتش دائرة اهتمام الفريقيم في الفترة الأخيرة، إلى أن خطوة النادي الفرنسي جاءت متأخرة هذه المرة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بيانيتش أبلغ مسؤولي باريس أن النادي الوحيد الذي يريد الانتقال إليه هذا الصيف هو برشلونة.

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وأكد بيانيتش في حديثه مع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس، أنه غير متحمس للعب في سان جيرمان.

وبات برشلونة ويوفنتوس على أعتاب إتمام صفقة تبادلية تقضي بانتقال بيانيتش إلى برشلونة، مقابل انتقال لاعب من الأخير إلى البيانكونيري، لم يتم تحديده حتى الآن.

ويتمسك برشلونة بالحصول على خدمات بيانيتش هذا الصيف، في الوقت الذي يريد فيه يوفنتوس ضم آرثر ميلو، إلا أن الأخير لا يرغب في مغادرة برشلونة.