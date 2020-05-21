شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يختار أفضل هدف له مع الهلال والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020 خرج الدولي الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر واختار أفضل خمسة أهداف سجلها خلال مسيرته الرياضية مع الزعيم السعودي.

Advertisements وكتب الفرنسي على التغريدة " اختيار افضل 5 أهداف مع الفريق يعتبر أمر صعب للغاية لان التسجيل بقميص الفريق العملاق له متعة ومذاق خاص . وجاءت الاهداف الخمسة على النحو التالي :- المرتبة الخامسة في مباراة الرائد خلال اللقاء الثاني له مع الفريق من صناعه محمد البريك .

المرتبة الرابعة في مباراة الدحيل ببطولة دوري أبطال آسيا.

المرتبة الثالثة في مباراة إتحاد جدة خارج الديار بعد تصويبة مباشرة.

المرتبة الثانية في مباراة فريق نادي السد بدوري أبطال آسيا.

المرتبة الأولى في مرمى أوروا ريد دياموندز في نهائي دوري أبطال آسيا.

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