كاريلي يحدد إحتياجات الاتحاد للموسم الجديد

الخميس 21 مايو 2020

قالت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي تعمل خلال الفترة الماضية على إستقطاب الكثير من اللاعبين المحليين من أجل شغل مركزي قلب الدفاع ومحور الوسط .



وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة الرياضية السعودية قد أكدت أن العملاق الإتحاداوي يهدف لتدعيم خط الدفاع مع الثنائي برونو أوفيني وزياد المولد خاصةً أن المدير الفني البرازيلي للفريق فابيو كاريلو قد بدأ في رسم ملامح وإحتياجات الفريق الفنية للموسم القادم.

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وفي جلسة مع رئيس مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي كشف البرازيلي أن تعاقداته تركز على مركزي الدفاع ومحور الوسط وابدى رضاه عن الأجانب الموجودين في الفريق حالياً ما يرجع عدم تغيير أي لاعب منهم .

ومن الممكن أن يدخل البرازيلي جوناس دي سوزا بدلاً من المغربي كريم الأحمدي في حالة قرر الرحيل الموسم المقبل مع إمكانية ضم لاعب محترف آخر.

ومن المُنتظر أن يخوض الفريق مباراتين تجريبيتين في حالة قرر الإتحاد الإستعدادات لإستئناف الانشطة الرياضية بالمملكة.