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كاريلي يحدد إحتياجات الاتحاد للموسم الجديد

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الخميس 21 مايو 2020

قالت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي تعمل خلال الفترة الماضية على إستقطاب الكثير من اللاعبين المحليين من أجل شغل مركزي قلب الدفاع ومحور الوسط .

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة قد أكدت أن العملاق الإتحاداوي يهدف لتدعيم خط الدفاع مع الثنائي برونو أوفيني وزياد المولد خاصةً أن المدير الفني البرازيلي للفريق فابيو كاريلو قد بدأ في رسم ملامح وإحتياجات الفريق الفنية للموسم القادم.

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وفي جلسة مع رئيس مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي كشف البرازيلي أن تعاقداته تركز على مركزي الدفاع ومحور الوسط وابدى رضاه عن الأجانب الموجودين في الفريق حالياً ما يرجع عدم تغيير أي لاعب منهم .

ومن الممكن أن يدخل البرازيلي جوناس دي سوزا بدلاً من المغربي كريم الأحمدي في حالة قرر الرحيل الموسم المقبل مع إمكانية ضم لاعب محترف آخر.

ومن المُنتظر أن يخوض الفريق مباراتين تجريبيتين في حالة قرر الإتحاد الإستعدادات لإستئناف الانشطة الرياضية بالمملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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