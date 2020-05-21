شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب خوفه من «كورونا».. تشيلسي يسمح لـ«كانتي» بالغياب عن التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سمح نادي تشيلسي الإنجليزي، لنجم خط وسطه الفرنسي نجولو كانتي، بالتغيب عن تدريبات الفريق بسبب خوفه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وخاض كانتي تدريباته مع الفريق الثلاثاء، بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له سلبية، لكن اللاعب أبدى مخاوف من عودته لتدريبات تشيلسي إلى جانب زملائه، وبالتالي حصل على الضوء الأخضر من النادي والمدرب فرانك لامبارد للغياب عن تدريبات تشيلسي الأربعاء.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، النادي اللندني سمح لكانتي صاحب الـ 29 عامًا، بمواصلة التمارين الفردية في منزله، من دون تحديد موعد للعودة إلى تدريبات تشيلسي الجماعية مع زملائه.