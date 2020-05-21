شكرا لقرائتكم خبر عن 14 إصابة بالدوري الألماني بعد استئناف البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضربت الإصابات لاعبي الدرجتين الأولى والثانية من الدوري الألماني عقب استئناف النشاط الرياضي بعد توقف دام نحو 65 يوما بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وأصيب 14 لاعبا خلال الجولة 26 التي تم لعب مبارياتها هذا الأسبوع بعدما أصبحت ألمانيا أول دولة تستأنف النشاط الكروي عقب تفشي فيروس كورونا. وبحسب تقرير نشره موقع «سبوتنيك» يعد بروسيا دورتموند وهوفنهايم الأكثر تأثرا بالإصابات، حيث جاءت الإصابات بواقع 12 في البوندسليجا و2 في الدرجة الثانية. البوندسليجا: بروسيا دورتموند (2): جيوفاني رينا – ثورجان هازارد. هوفنهايم (2): سيباستيان رودي – إيلاس بيبو. هيرتا برلين (1): بير سيليان شيلبريد. بروسيا مونشنجلادباخ (1): ماركوس تورام. شالكه (1): جان كلير توديبو. باير ليفركوزن (1): لارس بيندر. بادربورن (1): كلاوس ججاسولا. أوجسبورج (1): أندري هان. Advertisements كولن (1): بينو شميتز. إينتراخت فرانكفورت (1): ماركو روس. الدرجة الثانية هامبورج (1): جوشوا فانجومان أرمينيا بيليفيلد (1): يوان سيمون إدموندسون. وتزداد المخاوف من زيادة المشاكل البدنية والإصابات التي قد تواجه اللاعبين بعدما غابوا عن المباريات لما يقرب من شهرين. الوضع في مصر

اصابات 14,229

تعافي 3,742

وفيات 680

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