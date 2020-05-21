شكرا لقرائتكم خبر عن باولين فوافي: «جلال» سبب تألقي مع المقاصة.. و«السعيد» الأفضل في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد باولين فوافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ومنتخب مدغشقر، أن سبب استمراره في مصر لأكثر من موسم هو انسجامه السريع مع المقاصة في موسمه الأول تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال.

وقال فوافي، في مداخلة بالفيديو على قناة «أون تايم سبورت»: «قضيت فترة رائعة مع الفريق وقدمنا أداءً جيدا ونجحنا في الوصول للمركز الثاني بالدوري وتأهلنا لدوري أبطال أفريقيا.. وفي نهاية الموسم رحل بعض اللاعبين وحدثت تغييرات فنية وكذلك المدرب كان يعلم الفريق جيدا وكل ذلك أدى لتحقيق نتائج سلبية».

وأكد باولن فوافي، أن الزمالك دخل في مفاوضات مباشرة معه قبل انضمامه للمقاصة وكان قريبا من الانضمام لصفوفه، إلا أن الخلاف على بعض الأمور المالية حال دون ارتدائه الفانلة البيضاء، كما أن الأهلي فاوضه عقب أول موسم له مع المقاصة ولكنه كان يرتبط بعقد مع الفريق الفيومي وفشل الأهلي في التعاقد معه، فيما أشار إلى أن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز هو أفضل لاعب في مصر في المواسم الأخيرة.