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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يراقب تطورات اصابة توديبو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
اعلن نادي شالكه الالماني عن تعرض مدافعه الشاب جان كلير توديبو لإصابة في الكاحل خلال مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند في ديربي الرور.
وعلى الرغم من عدم خطورة الإصابة، إلا أن النادي الالماني لم يوضح أي شيء فيما يتعلق بحالة اللاعب وموعد شفائه، وهو ما دفع النادي الكتالوني لمراقبة تطور الاصابة، بحيث أنه من ضمن الأهداف التي ينوي النادي استغلالها لحسم تعاقداته في الصيف.
وأفادت الصحيفة بأن برشلونة لا يستبعد وضع توديبو ضمن الصفقات التبادلية التي يرغب في إبرامها هذا الصيف مثل لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلانو وميراليم بيانتش لاعب يوفنتوس.
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