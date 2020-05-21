باريس سان جيرمان يراقب وضع أوباميانغ في أرسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

تراقب إدارة ​باريس سان جيرمان​ وضع ​بيير إيمريك أوباميانغ​ في ​أرسنال​.



مع أكثر من عام بقليل على نهاية صفقته الحالية، من المتوقع أن يبيع أرسنال المهاجم بدلاً من السماح له بالرحيل في صفقة مجانية.

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يقول Le 10 Sport أن باريس سان جيرمان يراقب التطورات وهو مستعد للانتقال إلى قائد الغانرز.

وسيصل أوباميانغ كبديل ل​ماورو إيكاردي​، الذي كان معارًا الى باريس سان جيرمان من ​إنتر ميلان​.

ويعتقد وسطاء باريس سان جيرمان أن أرسنال سيبيع مقابل 40-50 مليون يورو.

إلى جانب الباريسيين، يراقب ​برشلونة​ وإنتر ميلان الأمور أيضًا.