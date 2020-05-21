باريس سان جيرمان يراقب وضع أوباميانغ في أرسنال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
تراقب إدارة باريس سان جيرمان وضع بيير إيمريك أوباميانغ في أرسنال.
مع أكثر من عام بقليل على نهاية صفقته الحالية، من المتوقع أن يبيع أرسنال المهاجم بدلاً من السماح له بالرحيل في صفقة مجانية.
يقول Le 10 Sport أن باريس سان جيرمان يراقب التطورات وهو مستعد للانتقال إلى قائد الغانرز.
وسيصل أوباميانغ كبديل لماورو إيكاردي، الذي كان معارًا الى باريس سان جيرمان من إنتر ميلان.
ويعتقد وسطاء باريس سان جيرمان أن أرسنال سيبيع مقابل 40-50 مليون يورو.
إلى جانب الباريسيين، يراقب برشلونة وإنتر ميلان الأمور أيضًا.
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