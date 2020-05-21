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باريس سان جيرمان يراقب وضع أوباميانغ في أرسنال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

تراقب إدارة ​باريس سان جيرمان​ وضع ​بيير إيمريك أوباميانغ​ في ​أرسنال​.

مع أكثر من عام بقليل على نهاية صفقته الحالية، من المتوقع أن يبيع أرسنال المهاجم بدلاً من السماح له بالرحيل في صفقة مجانية.

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يقول Le 10 Sport أن باريس سان جيرمان يراقب التطورات وهو مستعد للانتقال إلى قائد الغانرز.

وسيصل أوباميانغ كبديل ل​ماورو إيكاردي​، الذي كان معارًا الى باريس سان جيرمان من ​إنتر ميلان​.

ويعتقد وسطاء باريس سان جيرمان أن أرسنال سيبيع مقابل 40-50 مليون يورو.

إلى جانب الباريسيين، يراقب ​​ وإنتر ميلان الأمور أيضًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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