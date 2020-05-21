دي يونغ: من الرائع رؤية زملائي مجدداً وليست جاهزاً بنسبة 100%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

اعرب الهولندي فرينكي ​دي يونغ​ نجم وسط برشلونة الاسباني، عن سعادته برؤية زملائه في التدريبات مرة أخرى بعد فترة توقف طويلة، مشيرًا إلى أن أمامهم بعض الوقت لاستعادة جاهزيتهم قبل استئناف الليغا.



وقال دي يونغ لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:" كان من الرائع رؤية زملائي مرة أخرى".

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وأضاف:" لم نر بعضنا منذ شهرين أو 3، عندما يكون هناك عطلة، فان اللقاء الذي يليه يكون جيدًا".

وتابع:" كان من الجيد التدريب بشكل فردي لاستعادة كل لاعب نشاطه، وتقييم ما يشعر به جسديًا، قبل بدء التدريب الجماعي، وأعتقد أن الجميع يشعر بتحسن".

وعلى المستوى الفردي، لقد قمت ببعض التدريبات في هولندا للتعافي، لكن رغم ذلك، لست جاهزًا بنسبة 100% بعد".

وأكمل:" لا يزال هناك عدة أسابيع من التدريب قبل خوض المباريات، آمل أن يتدرب الفريق بأكمله بصورة طبيعية".