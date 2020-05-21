اخبار الرياضه

دي يونغ: من الرائع رؤية زملائي مجدداً وليست جاهزاً بنسبة 100%

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي يونغ: من الرائع رؤية زملائي مجدداً وليست جاهزاً بنسبة 100% والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

اعرب الهولندي فرينكي ​دي يونغ​ نجم وسط الاسباني، عن سعادته برؤية زملائه في التدريبات مرة أخرى بعد فترة توقف طويلة، مشيرًا إلى أن أمامهم بعض الوقت لاستعادة جاهزيتهم قبل استئناف الليغا.

وقال دي يونغ لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:" كان من الرائع رؤية زملائي مرة أخرى".

Advertisements

وأضاف:" لم نر بعضنا منذ شهرين أو 3، عندما يكون هناك عطلة، فان اللقاء الذي يليه يكون جيدًا".

وتابع:" كان من الجيد التدريب بشكل فردي لاستعادة كل لاعب نشاطه، وتقييم ما يشعر به جسديًا، قبل بدء التدريب الجماعي، وأعتقد أن الجميع يشعر بتحسن".

وعلى المستوى الفردي، لقد قمت ببعض التدريبات في هولندا للتعافي، لكن رغم ذلك، لست جاهزًا بنسبة 100% بعد".

وأكمل:" لا يزال هناك عدة أسابيع من التدريب قبل خوض المباريات، آمل أن يتدرب الفريق بأكمله بصورة طبيعية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دي يونغ: من الرائع رؤية زملائي مجدداً وليست جاهزاً بنسبة 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا