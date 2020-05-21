- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي يونغ: من الرائع رؤية زملائي مجدداً وليست جاهزاً بنسبة 100% والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
اعرب الهولندي فرينكي دي يونغ نجم وسط برشلونة الاسباني، عن سعادته برؤية زملائه في التدريبات مرة أخرى بعد فترة توقف طويلة، مشيرًا إلى أن أمامهم بعض الوقت لاستعادة جاهزيتهم قبل استئناف الليغا.
وقال دي يونغ لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:" كان من الرائع رؤية زملائي مرة أخرى".
وأضاف:" لم نر بعضنا منذ شهرين أو 3، عندما يكون هناك عطلة، فان اللقاء الذي يليه يكون جيدًا".
وتابع:" كان من الجيد التدريب بشكل فردي لاستعادة كل لاعب نشاطه، وتقييم ما يشعر به جسديًا، قبل بدء التدريب الجماعي، وأعتقد أن الجميع يشعر بتحسن".
وعلى المستوى الفردي، لقد قمت ببعض التدريبات في هولندا للتعافي، لكن رغم ذلك، لست جاهزًا بنسبة 100% بعد".
وأكمل:" لا يزال هناك عدة أسابيع من التدريب قبل خوض المباريات، آمل أن يتدرب الفريق بأكمله بصورة طبيعية".
كانت هذه تفاصيل خبر دي يونغ: من الرائع رؤية زملائي مجدداً وليست جاهزاً بنسبة 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.