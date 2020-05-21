شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاريث بايل بعيداً عن الدوري الاميركي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 نفى وكيل أعمال لاعب نادي ​ريال مدريد​ الويلزي ​غاريث بايل​، ​جوناثان بارنيت​ الاخبار التي تتحدث عن امكانية انتقال مهاجم النادي الملكي للعب في صفوف نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، والذي يمتلكه النجم الانكليزي ديفيد بيكهام. حيث وصف بارنيت هذه التقارير بانها قمامة ولا صحة لها على اي صعيد.

في وقت يمتلك بايل عقد مع ريال مدريد حتى حزيران من العام 2022 وهو لا يسعى الى الخروج من السانتياغو بيرنابيو نظراً لان الراتب الذي يتلقاه اذا ما ترك النادي الملكي سيكون اقل بكثير.

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