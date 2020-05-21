فيرتونغين يشيد بدي بور: من الرائع العمل معه!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

يرفض مدافع ​توتنهام​ ​يان فيرتونغين​ سماع انتقادات بحق مدرب ​أتلانتا يونايتد​ ​فرانك دي بوير​.

Advertisements

وبينما كان يتخبط مع ​إنتر ميلان​ و​كريستال بالاس​، لا يزال دي بوير يحظى بتقدير كبير من قبل فيرتونغين بفضل وقتهما معًا في ​أياكس​.

وقال فيرتونغين: "لقد جعلني أشعر أنني أحد أفضل المدافعين المركزيين في أوروبا، وبالتالي شعرت بقوة كبيرة. من حيث الأداء تحت قيادة فرانك، لقد قضيت أفضل سنواتي في أياكس".

واضاف: "لقد ساعدني على الخروج من لحظات حزني أثناء المباريات. كان من الرائع العمل معه".