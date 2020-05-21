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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرتونغين يشيد بدي بور: من الرائع العمل معه! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
يرفض مدافع توتنهام يان فيرتونغين سماع انتقادات بحق مدرب أتلانتا يونايتد فرانك دي بوير.
وبينما كان يتخبط مع إنتر ميلان وكريستال بالاس، لا يزال دي بوير يحظى بتقدير كبير من قبل فيرتونغين بفضل وقتهما معًا في أياكس.
وقال فيرتونغين: "لقد جعلني أشعر أنني أحد أفضل المدافعين المركزيين في أوروبا، وبالتالي شعرت بقوة كبيرة. من حيث الأداء تحت قيادة فرانك، لقد قضيت أفضل سنواتي في أياكس".
واضاف: "لقد ساعدني على الخروج من لحظات حزني أثناء المباريات. كان من الرائع العمل معه".
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