- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارسنال يستهدف مدافع دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
يستهدف نادي ارسنال الانكليزي الحصول على مدافع بوروسيا دورتموند، مانويل اكانجي، وذلك بحسب تقارير صحفية.
ويتطلع النادي اللندني لتدعيم صفوفه بأفضل طريقة ممكنة، ووفقاً لصحيفة ديلي ميل فان اكانجي على رأس قائمة تعاقدات الغانرز.
واضافت الصحيفة، ان مسؤولو النادي الانكليزي يستعدون لتقديم مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني لحسم الصفقة.
وكان دورتموند قد رفض رحيل المدافع الشاب في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد التخلي عن عبدو ديالو لصالح البي اس جي.
وشارك أكانجي لمدة 90 دقيقة كاملة، حيث سحق دورتموند منافسه شالكه 4-0 في أول لقاء بعد العودة من توقف الدوري بسبب فيروس كورونا.
ويرى أرتيتا ان اكانجي سيكون اضافة قوية لدفاعات الغانرز في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارسنال يستهدف مدافع دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.