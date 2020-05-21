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ارسنال يستهدف مدافع دورتموند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

يستهدف نادي ​ارسنال​ الانكليزي الحصول على مدافع بوروسيا ​دورتموند​، مانويل ​اكانجي​، وذلك بحسب تقارير صحفية.

ويتطلع النادي اللندني لتدعيم صفوفه بأفضل طريقة ممكنة، ووفقاً لصحيفة ديلي ميل فان اكانجي على رأس قائمة تعاقدات الغانرز.

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واضافت الصحيفة، ان مسؤولو النادي الانكليزي يستعدون لتقديم مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني لحسم الصفقة.

وكان دورتموند قد رفض رحيل المدافع الشاب في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد التخلي عن عبدو ديالو لصالح البي اس جي.

وشارك أكانجي لمدة 90 دقيقة كاملة، حيث سحق دورتموند منافسه شالكه 4-0 في أول لقاء بعد العودة من توقف الدوري بسبب فيروس .

ويرى أرتيتا ان اكانجي سيكون اضافة قوية لدفاعات الغانرز في الفترة المقبلة.

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