شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روما على بعد خطوة واحدة من ضم بونافينتورا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 اشار موقع football italia الى ان لاعب نادي ​ميلان​ ​جياكومو بونافينتورا​ وافق على الانتقال الى نادي روما مقابل رابت يصل الى 2.5 مليون يورو سنوياً، حيث من المتوقع ان ينتقل اللاعب الى العاصمة الايطالية روما بدون اي مقابل بعد انتهاء عقده مع الروسونيري.

في وقت اشارت صحيفة كوريري ديلو سبورت الى ان نادي روما اصبح على بعد خطوة واحدة من ضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، بعد ان شارك في 17 مناسبة فقط مع الميلان، وهو الذي سجل 34 هدفاً، واعطى 24 تمريرة حاسمة في 171 مباراة منذ وصوله الى السان سيرو عام 2014.

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