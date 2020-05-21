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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرسنال يميل لتقديم عرض إلى لاعب ميلان كيسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
يبدو نادي ارسنال مهتما بالتعاقد مع نجم فريق ميلان، فرانك كيسي.
ويتواجد الغانرز في السوق بحثا عن لاعب خط وسط مركزي هذا الصيف، خاصة إذا غادر لوكاس توريرا.
وتزعم "ميلان نيوز" أن أرسنال سيقدم عرضًا لشراء كيسي بحوالي 20 مليون يورو.
ولن يعترض ميلان على البيع، خاصة إذا كان بإمكانهم استخدام هذا المال لإعادة الاستثمار في الفريق.
يذكر ان هدف أرسنال الرئيسي هو توماس بارتي، لكنه قد يثبت أنه مكلف للغاية. وإذا لم يتمكن من الحصول على رجل أتلتيكو مدريد، فسيختار كيسي.
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