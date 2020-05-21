أرسنال يميل لتقديم عرض إلى لاعب ميلان كيسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

يبدو نادي ارسنال مهتما بالتعاقد مع نجم فريق ​ميلان​، ​فرانك كيسي​.



ويتواجد الغانرز في السوق بحثا عن لاعب خط وسط مركزي هذا الصيف، خاصة إذا غادر ​لوكاس توريرا​.

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وتزعم "ميلان نيوز" أن ​أرسنال​ سيقدم عرضًا لشراء كيسي بحوالي 20 مليون يورو.

ولن يعترض ميلان على البيع، خاصة إذا كان بإمكانهم استخدام هذا المال لإعادة الاستثمار في الفريق.

يذكر ان هدف أرسنال الرئيسي هو ​توماس بارتي​، لكنه قد يثبت أنه مكلف للغاية. وإذا لم يتمكن من الحصول على رجل ​أتلتيكو مدريد​، فسيختار كيسي.