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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب بلجيكا يرشح هازارد للفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
كشف المدير الفني للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز أن لاعبه إيدين هازارد الذي يلعب ضمن صفوف ريال مدريد الاسباني يستطيع الفوز بالكرة الذهبية.
وخلال حديث صحفي قال مارتينيز: "هازارد يمكنه الفوز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد دون أدنى شك".
وأضاف: "في بعض الاحيان تواجه صعوبة في بدايتك مع فريقك الجديد ومن ثم تقدم كل ما تستطيع، وفهم ما يعنيه اللعب لناد عظيم مثل ريال مدريد".
وختم: "هازارد لم يتعود الغياب عن المباريات وهو غاب تقريبا عن 18مباراة فقط في ثماني سنوات مع تشيلسي، واعتقد ان جماهير ريال مدريد تثق في امكانيته، وسيحقق المزيد من النجاحات".
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