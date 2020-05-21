اخبار الرياضه

مدرب بلجيكا يرشح هازارد للفوز بالكرة الذهبية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب بلجيكا يرشح هازارد للفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

كشف المدير الفني للمنتخب البلجيكي ​روبرتو مارتينيز​ أن لاعبه إيدين ​هازارد​ الذي يلعب ضمن صفوف ​​ الاسباني يستطيع الفوز بالكرة الذهبية.

Advertisements

وخلال حديث صحفي قال مارتينيز: "هازارد يمكنه الفوز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد دون أدنى شك".

وأضاف: "في بعض الاحيان تواجه صعوبة في بدايتك مع فريقك الجديد ومن ثم تقدم كل ما تستطيع، وفهم ما يعنيه اللعب لناد عظيم مثل ريال مدريد".

وختم: "هازارد لم يتعود الغياب عن المباريات وهو غاب تقريبا عن 18مباراة فقط في ثماني سنوات مع ، واعتقد ان جماهير ريال مدريد تثق في امكانيته، وسيحقق المزيد من النجاحات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بلجيكا يرشح هازارد للفوز بالكرة الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا