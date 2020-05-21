مدرب بلجيكا يرشح هازارد للفوز بالكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

كشف المدير الفني للمنتخب البلجيكي ​روبرتو مارتينيز​ أن لاعبه إيدين ​هازارد​ الذي يلعب ضمن صفوف ​ريال مدريد​ الاسباني يستطيع الفوز بالكرة الذهبية.

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وخلال حديث صحفي قال مارتينيز: "هازارد يمكنه الفوز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد دون أدنى شك".

وأضاف: "في بعض الاحيان تواجه صعوبة في بدايتك مع فريقك الجديد ومن ثم تقدم كل ما تستطيع، وفهم ما يعنيه اللعب لناد عظيم مثل ريال مدريد".

وختم: "هازارد لم يتعود الغياب عن المباريات وهو غاب تقريبا عن 18مباراة فقط في ثماني سنوات مع تشيلسي، واعتقد ان جماهير ريال مدريد تثق في امكانيته، وسيحقق المزيد من النجاحات".