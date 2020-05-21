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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب: لا نعرف إلى متى سيطول الوضع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي، إنه يستعد لفترة راحة أقصر بين المواسم، بسبب الارتباك في الموسم الجاري نتيجة وباء كورونا.
ومن المتوقع ان يستأنف الدوري الإنكليزي خلال الشهر المقبل مع تبقي 9 جولات وسيمتد الموسم إلى تموز على الأقل.
وقال كلوب لموقع ليفربول على الإنترنت:" لقد بدأنا التدريب اليوم والأمور جيدة، لم نتدرب بأعلى نسق لكن الجميع في حالة جيدة".
وأضاف:" لا نعرف إلى متى سيطول الوضع، لكن أمامنا بعض الوقت للتحضير لهذا الموسم وللموسم المقبل".
وحددت رابطة الدوري الانكليزي يوم 12 حزيران موعدا مؤقتا لاستئناف النشاط.
ومن المنتظر أن تجتمع الأندية، من اجل اقرار اذا كان يمكن الانتقال للمرحلة المقبلة من التدريبات التي تتضمن احتكاكات بين اللاعبين.
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