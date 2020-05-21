كلوب: لا نعرف إلى متى سيطول الوضع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

كشف يورغن كلوب مدرب ​ليفربول​ الانكليزي، إنه يستعد لفترة راحة أقصر بين المواسم، بسبب الارتباك في الموسم الجاري نتيجة وباء كورونا.



ومن المتوقع ان يستأنف الدوري الإنكليزي خلال الشهر المقبل مع تبقي 9 جولات وسيمتد الموسم إلى تموز على الأقل.

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وقال كلوب لموقع ليفربول على الإنترنت:" لقد بدأنا التدريب اليوم والأمور جيدة، لم نتدرب بأعلى نسق لكن الجميع في حالة جيدة".

وأضاف:" لا نعرف إلى متى سيطول الوضع، لكن أمامنا بعض الوقت للتحضير لهذا الموسم وللموسم المقبل".

وحددت رابطة الدوري الانكليزي يوم 12 حزيران موعدا مؤقتا ل​استئناف النشاط​.

ومن المنتظر أن تجتمع الأندية، من اجل اقرار اذا كان يمكن الانتقال للمرحلة المقبلة من التدريبات التي تتضمن احتكاكات بين اللاعبين.