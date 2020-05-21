بوروسيا دورتموند يتقبل فكرة رحيل جادون سانشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

يبدو ان هناك قبولا في ​بوروسيا دورتموند​ بأن ​جادون سانشو​ سيغادر هذا الصيف.



وتقول صحيفة "ديلي ميل" إن سانشو لا يزال من المحتمل أن يغادر دورتموند فيما يقود ​مانشستر يونايتد​ سباق التعاقد مع لاعب إنكلترا الدولي.

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وارتبط سانشو منذ فترة طويلة بالابتعاد عن الجانب الألماني، كما عزز موسم بارز آخر في الدوري الألماني اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

وكان يونايتد في مركز الصدارة للتوقيع على الجناح في نهاية الموسم الحالي، لكن وباء الفيروس التاجي بدا أنه وضع عقبة في الطريق.

ويقال أن ادارة "بي في بي" تطالب بـ 120 مليون جنيه استرليني للبيع.