شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بروفة أخيرة لبايرن ودورتموند قبل قمة مرتقبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

يخوض ​بايرن ميونيخ​ المتصدر ووصيفه ​بوروسيا دورتموند​ السبت بروفة أخيرة، قبل مواجهتهما المفصلية الثلاثاء والتي قد تلعب دورا كبيرا في تحديد هوية بطل ​الدوري الألماني​ لكرة القدم، العائد بعد توقف نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وكان استئناف المنافسة الكروية في ألمانيا الأسبوع الماضي مبكرا مقارنة مع جيرانها في غرب أوروبا والذين سيعودون على أقرب تقدير في حزيران/يونيو، علما بأن معدل الوفيات في البلاد بسبب كورونا" هو من الأدنى في أوروبا والعالم.

ووسط اجراءات صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، عادت عجلة البونديسليغا للدوران دون جماهير، وسط مخالفات بسيطة على غرار بعض العناق أو المصافحة لدى تسجيل اللاعبين الأهداف.

وتنطلق مباريات المرحلة السابعة والعشرين الجمعة.

وكانت أبرز مباريات المرحلة الماضية دربي إقليم الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه، الذي ثأر فيه الأول برباعية افتتحها المهاجم الصاعد بسرعة صاروخية النروجي ايرلينغ هالاند.

لكن امتحان دورتموند المقبل يتوقع ان يكون صعبا على ارض فولفسبورغ بطل 2009. ولم يخسر صاحب المركز السادس في آخر سبع مباريات، ويحاول التشبث بمركزه المؤهل الى الأدوار التمهيدية في مسابقة "يوروبا ليغ".

والى هالاند الناجع، يعوّل فافر على الجناح الانكليزي الشاب جادون سانشو الذي شارك بديلا ضد شالكه، لكنه يواجه انقضاض اندية إنكليزية لانتدابه على غرار مانشستر يونايتد، بحسب التقارير.

وقال زميله إيمري كان الغائب عن المباراة الأخيرة بسبب الاصابة "اتمنى بقاءه كي نلعب سويا الى الأبد. لا يوجد الكثير من اللاعبين بأناقته الكروية لاحظت ذلك بسرعة. هو بالغ الأهمية لنا".

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وعن امكانية رحيل ابن العشرين عاما الى ملعب "أولد ترافورد"، تابع جان لاعب ليفربول الانكليزي السابق والمعار من يوفنتوس الايطالي "لا أرى سببا لتفضيله يونايتد على دورتموند. لا من وجهة نظر رياضية ولا من حيث الجاذبية".

ويبدو الصراع على اللقب والمراكز الأربعة المؤهلة الى دوري أبطال اوروبا مفتوحا، إذ يبلغ الفارق بين بايرن ميونيخ المتصدر ودورتموند أربع نقاط، وبين بايرن وليفركوزن السادس ثماني نقاط فقط.

وفي ظل توقع محللين تغييرات مفاجئة في الترتيب بعد استئناف الدوري، لم تخسر أول خمسة أندية في المرحلة السابقة، ووحده ​لايبزيغ​ كان ضحية ضيفه فرايبورغ وعادله قبل ربع ساعة على نهاية المباراة (1-1).

وللأسبوع الثاني تواليا، سيكون دورتموند قادرا على تقليص الفارق الى نقطة مع بايرن الذي يستضيف السبت أيضا اينتراخت فرانكفورت الثالث عشر والذي تلقى أربع خسارات تواليا، وذلك بعد عودة فريق المدير الفني فليك بالنقاط من أرض أونيون برلين (2-صفر) الأحد الماضي.

وبعد أسابيع من الترقب والتكهنات، أعلن الفريق البافاري المتوج بلقب الدوري في آخر سبعة مواسم، تمديد عقد حارسه الدولي المخضرم مانويل نوير حتى 2023.

وبعدما كان متصدرا لفترات طويلة قبل حقبة كورونا، واصل لايبزيغ نزيف النقاط بتعادل ثالث تواليا أنزله الى المركز الرابع. ويواجه لاعبو المدرب الشاب يوليان ناغلسمان مضيفهم ماينز الباحث عن البقاء في المركز الخامس عشر ليخطف بطاقة النجاة من الهبوط.

وستجمع أقوى مباريات المرحلة بوروسيا مونشنغلاباخ الذي أصبح ثالثا بفوزه الصريح على فرانكفورت 3-1، مع ضيفه ليفركوزن الفائز بنتيجة كبيرة على فيردر بريمن الجريح 4-1.

وبحال فوز ليفركوزن وتعثر لايبزيغ مجددا، سيكون الأول قادرا على تسلق مركزين ليصبح ثالثا.

وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراة العاصمة بين هرتا برلين الفائز على هوفنهايم وأونيون برلين الثاني عشر.