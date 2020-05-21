شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالوتيلي يستعد للخروج من ايطاليا الى تركيا او البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 اشارت تقارير صحفية الى ان لاعب نادي ​بريشيا​ الايطالي ​ماريو بالوتيلي​ يستعد للخروج من الفريق الايطالي خلال الفترة القادمة، في وقت يحتل الفريق الايطالي المركز الاخير في السيري أ بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز ال 17 الذي لا يسقط الى مصافي اندية الدرجة الثانية في الموسم القادم.

واضافت التقارير ان وكيل اعمال اللاعب الايطالي مينو رايولا بدأ البحث عن فريق جديد لبالوتيلي قد يكون في الدوري التركي مع نادي ​غلطة سراي​ او اللعب مع نادي ​فاسكو دي غاما​ البرازيلي.

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