شكرا لقرائتكم وزير الرياضة فى إفطار جماعى مع خماسية الجبلاية على هامش اجتماع اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فطار جماعى مع اللجنة الخماسية اليوم على هامش الاجتماع الذى يعقده صبحى مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، والذى يتطرق إلى سيناريو عودة النشاط الرياضى بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعودة الأنشطة الرياضية تدريجيًا بداية من منتصف يونيو المقبل.

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وكان وزير الرياضة أدلى بتصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية، وقال فيها إن تدريبات الفرق ستبدأ منتصف الشهر المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية، موضحاً أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيداً لاستئناف النشاط.

وحضر أشرف صبحى اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الذى عقد بمقر اللجنة برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أمس، الأربعاء، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وتم خلاله تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والطبية والوقائية المتبعة. وناقش الاجتماع النظر فى موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفة عامة ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخرى فى هذا الشأٔن والإجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ، والنظر فى عودة النشاط الرياضى للمنتخبات القومية والمؤهلين والجارى تأهيلهم للدورة الأولمبية والإجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم وآليات التنفيذ، والنظر فى موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة .