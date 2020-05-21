الزمالك يحرك شكواه الخاصة بلقب نادى القرن بعد إجازة العيد

ومنح مرتضى منصور رباعى لجنة الزمالك شهراً لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة.

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كما وضع مسئولو الزمالك إمكانية الاستعانة بمحامٍ أجنبى يمتلك خبرات لتحريك تلك القضية بصورة عاجلة بعد جمع كل الملفات الخاصة بها فى المدة التى حددها منصور لرباعى اللجنة التى تم تشكيلها فى اجتماع مجلس الإدارة، والتى تم اعتمادها بشكل رسمى من المجلس بحضور كافة أعضائه باستثناء الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة التى تغيبت عن الاجتماع، وأبدت موافقتها هاتفياً بكافة القرارات التى اتخذها المجلس فى اجتماعه الذى عقد مساء الأربعاء الماضى.

ويطالب الزمالك بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى وقت سابق، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد اللقب.