شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفاوض محمود البدرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل النادى الاسماعيلى فى مفاوضات مكثفة مع محمود البدرى لاعب الإنتاج الحربى تمهيداً للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، لاسيما فى ظل انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

ويحق لمحمود البدرى التوقيع لأى نادٍ من يناير الماضى، حيث يكثف مسئولو الإنتاج الحربى فى الأيام الماضية مجهوداتهم لتمديد تعاقد البدرى فى محاولة للحفاظ على استقرار الفريق، لاسيما أن مختار مختار المدير الفنى للفريق أوصى باستمرار البدرى لأنه أحد أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة الفريق.

وكان البدرى قد دخل حسابات الأهلى فى بداية الموسم الحالى بعد تألقه مع الإنتاج .