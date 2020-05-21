شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبلغ باهر المحمدى بشرط الموافقة على إعارته.. تعرف عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولى الاسماعيلى ، باهر المحمدى كابتن الفريق بشرط إدارة النادى للموافقة على إعارته بنهاية الموسم الجارى ، ووضع مسئولو الإسماعيلى شرطًا من أجل الموافقة على عرض العين الإماراتى والسماح لباهر المحمدى بالخروج على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الجارى، حيث اشترط الإسماعيلى تمديد اللاعب لتعاقده لمدة موسم إضافى، لاسيما وأن عقد باهر مع راقصى السامبا المصرية يتبقى به 3 سنوات، لذلك اشترط المسئولين تجديد تعاقد اللاعب ليصبح مرتبط بعقد لمدة 4 سنوات من أجل الموافقة على رحيله.

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وفى وقت سابق، كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى، أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه عن طريق بعض الوسطاء أنه لم يوقع للأهلى مثلما تردد، مؤكداً أنه لاعب محترف ولا يسعى لإقحام نفسه فى دوامة التوقيع لناديين، خاصة أنه مرتبط بتعاقد ممتد مع قلعة الدراويش. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "باهر لم يوقع للأهلى وأبلغ إدارة ناديه بذلك، وأبلغهم أيضاَ بتمسكه بالرحيل نهاية الموسم للاحتراف الخارجى، مثلما وعده رئيس النادى فى وقت سابق، وهو الحلم الذى لن يتنازل عنه مجدداً".

المحمدى يرحب بالرحيل عن الإسماعيلى بنهاية الموسم لبداية خطوة جديدة فى رحلته مع الساحرة المستديرة، نظرًا لضعف القيمة المادية المنصوص عليها فى تعاقده، لاسيما بعد رفض النادى الأصفر عدة عروض سابقة للاعب.