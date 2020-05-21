شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية تستفسر من وزير الرياضة حول استئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستفسر مسئولو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية منتصف شهر يونيو المقبل، خلال الاجتماع الذى سينعقد مساء اليوم، بعد التصريحات التى أدلى بها الوزير خلال الساعات الماضية، والتى طالب خلالها اتحاد الكرة بالتنسيق والاتفاق مع الأندية لعودة التدريبات الجماعية بشكل جزئى فى هذا الموعد، وتنفيذ الاجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام من فيروس كورونا المستجد.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن وزير الرياضة لم يخطرهم بهذا الأمر، ولن يتم اخطار الأندية بهذا الأمر إلا بعد وصول خطاب رسمي من وزير الرياضة وبعده يخطر اتحاد الكرة الأندية بعودة التدريبات تدريجيا مع اتباع الإجراءات والاشتراطات الوقائية المعروفة والتى أعلنها اتحاد الكرة مؤخرا.

وأكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تصريحات له، أن التدريبات ستعود بشكل جزئي يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأي رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية.. وأضاف صبحى أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التي سيتم القيام بها ، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط .. وحضر أشرف صبحي إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الذى عقد بمقر اللجنة برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة ترتيبات وخطة عودة النشاط الرياضى فى مصر.