قفشة وعاشور ومارسيلو.. نجوم الأهلى يجسدون فيلم البدلة



قفشة وعاشور ومارسيلو

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وكشف أخصائى المساج، أنه يوجد بعض التدريبات أو الجلسات لعملية الوقاية ضد الفيروسات والميكروبات عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاأنه يوجد بعض الجلسات مثل الفوطة النارية ونوعيات الزيوت المستخدمة التى تعمل تحت درجات حرارة عالية ومن خلالها تقوم بتطهير الجسم ووقايته من الميكروبات والفيروسات ومن الممكن عملها فى المنزل بطريقة صحية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لابد من توفير الأجهزة الطبية فى الأندية للمساهمة فى نشر الوعى والتواجد فى المستشفيات لمساعدة زملائهم فى ظل الظروف الذى يمر بها العالم من فيروس كورونا المستجد وأضاف أخصائى المساج أنه لابد من عمل بعض الفيديوهات ونشرها خلال المرحلة المقبلة لتوعية الأشخاص و معرفة طريقة عمل بعض الجلسات للوقاية من فيروس كورونا.