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قفشة وعاشور ومارسيلو.. نجوم الأهلى يجسدون فيلم البدلة

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جدة - عمرو شويل استعاد محمد مجدى قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي عبر حسابه على انستجرام صورة جمعته بثنائى المارد الاحمر حسام عاشور كابتن الفريق وحسين السيد مارسيلو الظهير الايسر المعار للصفاقسى التونسى يرتدون "البدلة" بعيداً عن الملابس التى اعتادوا الظهور بها فى اغلب المناسبات ، وانضم "قفشة"،  إلى قائمة لاعبى الأحمر التى قامت بجلسة وقاية والمعروفة بجلسة "الفوطة النارية"، وسبق وخضع لها أيضا كل من حمدى فتحى وحسين الشحات لاعبا فريق الأهلى ومحمد فاروق مهاجم فريق بيراميدز و محمد طلعت لاعب سموحة وتفيد هذه الجلسات اللاعبين فى إراحة بعض عضلات الجسم و الوقاية من بعض الفيروسات فى ظل توقف النشاط الرياضى منذ فترة طويلة بسبب انتشار المستجد الذى انتشر على مستوى العالم لذلك يقوم اللاعبين ببعض التدريبات فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية لديهم استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى.

 

 

 


قفشة وعاشور ومارسيلو

 

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وكشف أخصائى المساج، أنه يوجد بعض التدريبات أو الجلسات لعملية الوقاية ضد الفيروسات والميكروبات عقب انتشار فيروس كورونا المستجد،   موضحاأنه يوجد بعض الجلسات مثل الفوطة النارية ونوعيات الزيوت المستخدمة التى تعمل تحت درجات حرارة عالية ومن خلالها تقوم بتطهير الجسم ووقايته من الميكروبات والفيروسات ومن الممكن عملها فى المنزل بطريقة صحية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأشار إلى أنه لابد من توفير الأجهزة الطبية فى الأندية للمساهمة فى نشر الوعى والتواجد فى المستشفيات لمساعدة زملائهم فى ظل الظروف الذى يمر بها العالم من فيروس كورونا المستجد وأضاف أخصائى المساج أنه لابد من عمل بعض الفيديوهات ونشرها خلال المرحلة المقبلة لتوعية الأشخاص و معرفة طريقة عمل بعض الجلسات للوقاية من فيروس كورونا.

 

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