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سموحة يحيل شكوى حارس الزمالك إلى الشئون القانونية

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جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة سموحه برئاسة فرج عامر إحالة شكوى محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق السابق والزمالك الحالى إلى الشئون القانونية بالنادى لدراستها بالشكل الكافى وتقديم ما يثبت صحة موقف النادى تجاه اللاعب ..كان محمد أبوجبل تقدم بشكوى رسمية ضد إدارة سموحه يطلب فيها الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى والبالغة 400 ألف جنيه وهو ما قابله الإدارة الزرقاء بالرفض التام مؤكدين أن هذا المبلغ تم خصمه من اللاعب بناء على المذكرة التى تقدم بها إبراهيم حسن مدير الكرة لسموحه فى بداية الموسم .

 

من ناحية اخرى ، استفسر مسئولو سموحه من نظرائهم بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى لثنائى الفريق الأحمر المعار للنادى السكندرى ناصر ماهر وصلاح محسن ومدى حاجة القلعة الحمراء لهما فى الموسم المقبل فى ظل الأنباء التى تواترت خلال الفترة الماضية عن رغبة المسئولين فى إعادتهما من جديد للأهلى .

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ويرغب مسئولو سموحه فى استكمال الثنائى لمشوارهما مع أبناء الإسكندرية فى ظل التناغم الذى يعيش فيه اللاعبان مع أبناء فرج عامر ، بالإضافة إلى إلحاح حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه فى بقائهما مع الفريق فى الموسم المقبل ، ويسعى فرج عامر لبناء فريق قوى من جديد لسموحه يستطيع المنافسة به على البطولات من جديد والعودة للمشاركة مرة أخرى فى البطولات الأفريقية .

 

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