شكرا لقرائتكم سموحة يحيل شكوى حارس الزمالك إلى الشئون القانونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من ناحية اخرى ، استفسر مسئولو سموحه من نظرائهم بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى لثنائى الفريق الأحمر المعار للنادى السكندرى ناصر ماهر وصلاح محسن ومدى حاجة القلعة الحمراء لهما فى الموسم المقبل فى ظل الأنباء التى تواترت خلال الفترة الماضية عن رغبة المسئولين فى إعادتهما من جديد للأهلى .
ويرغب مسئولو سموحه فى استكمال الثنائى لمشوارهما مع أبناء الإسكندرية فى ظل التناغم الذى يعيش فيه اللاعبان مع أبناء فرج عامر ، بالإضافة إلى إلحاح حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه فى بقائهما مع الفريق فى الموسم المقبل ، ويسعى فرج عامر لبناء فريق قوى من جديد لسموحه يستطيع المنافسة به على البطولات من جديد والعودة للمشاركة مرة أخرى فى البطولات الأفريقية .
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