فايلر يرفض الحديث عن التجديد مع الأهلى قبل حسم مصير الدورى

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عدم التسرع في ملف تجديد عقده، مؤكداً أنه لن يقوم بهذه الخطوة قبل تحديد موقف الدوري العام هذا الموسم، لأن هذا الامر سيترتب عليه العديد من المتغيرات التي سيكون لها دور كبير في تحديد قراره النهائي ، واتفق فايلر مع الأهلي على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، إلا أنه ربط الأمر بموافقة اسرته المقيمة في سويسرا، حيث من المقرر أن يسافر فايلر إلى مسقط رأسه لمشاورتهم في الأمر قبل العودة والتجديد بشكل رسمي.

وأغلق فايلر المدير الفني للأهلي باب التحدث مع وكيل أعماله بشأن أية عروض أحتراف تصل له من أندية خارجية سواء في منطقة الخليج أو أوربا ، موضحاً أن هذا الباب مُغلق حالياً تماماً لأنه أستقر على تجديد عقده مع الأهلي ويرغب في إستكمال التجربة الأهلاوية وسيقوم بتجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة بعدما اتفق مع الإدارة الحمراء تقريباً على التجديد لكن الظروف الحالية من إنتشار وباء كورونا وما تسبب فيه من تجميد النشاط وتجميد حركة الطيران في العالم كله جعلته يطلب تأجيل التجديد للأهلي.

ورغم أن تقارير عديدة ذهبت في الفترة الماضية إلى أن المدرب السويسري الذى تولي تدريب الأهلي أوائل سبتمبر الماضي تلقي إغراءات خلال الفترة الماضية من أندية كثيرة في الأمارات والسعودية وسويسرا إلا أن رينيه فايلر أغلق الباب مُبكراً في وجه هذه الأغراءات وأبلغ وكيل أعماله أنه لا يفكر في الرحيل عن الأهلي وأنه سيُجدد للقلعة الحمراء بعدما تعود حركة الطيران ويسافر إلى بلاده لإستشارة زوجته بشأن بعض الأمور المتعلقة بالتجديد للأهلي وما سيترتب على هذه الخطوة من حضور زوجته للقاهرة للإقامة معها فيها.

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واتفق فايلر مع إدارة الأهلى على الخطوط العريضة بشأن تجديد عقده مع النادى، لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمى لحين السفر وإنهاء بعض الأمور المتعلقة بالتجديد، قبل أن يُعلن عن بقائه فى القلعة الحمراء لمدة موسمين مقبلين بنسبة كبيرة للغاية.