شكرا لقرائتكم الاتحاد يرفض الاستسلام ويطالب الزمالك بتميد إعارة سيسيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الإتحاد السكندرى الإستسلام فى صفقة البوركينى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الحالى بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى بقاء اللاعب فى الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب مع أبناء الشاطبى وأصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت . كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أكد على عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الإتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق وهما رزاق سيسيه واحمد رفعت ، وشدد على وجود اكثر من عرض خارجى للمهاجم الإيفوارى وأنه سيتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية .

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