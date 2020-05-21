شكرا لقرائتكم الاتحاد يرفض الاستسلام ويطالب الزمالك بتميد إعارة سيسيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أكد على عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الإتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق وهما رزاق سيسيه واحمد رفعت ، وشدد على وجود اكثر من عرض خارجى للمهاجم الإيفوارى وأنه سيتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية .
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