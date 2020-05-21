شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : تكثيف الدعاء فى الـ10 الأواخر يزيح الغمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت آمنة نصير استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة الازهربتكثيف الدعاء فى العشر الأواخر من رمضان لإزاحة الغمة والوباء عن العالم أجمع وأضافت نصير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يوجد الكثير من الطاعات في العشر الأواخر من رمضان، من بينها ما يلي التصدق على الفقراء والمساكين ، الدوام على الصلاة في أوقاتها وليس في العشر أيام الأخيرة فقط بل في كل الأوقات ، كما يجب على الفرد أن يؤدي قيام الليل ، يجب على الفرد أيضا المواظبة على صلاة التراويح قراءة القرآن وكثرة التسبيح كما يجب على الفرد أن يصل الأرحام Advertisements جميعها طاعات بجانب الدعاء والتضرع إلى الله لعودة الحياة إلى طبيعتها فى شتى الأمور وكرة القدم أيضا

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