الأهلى يستمع لرؤية طبيب الفريق حول الإجراءات الاحترازية المطلوبة

ومن المقرر عرض تقرير وخطة طبيب فريق الكرة القدم الدكتور خالد محمود على اللجنة الطبية بالنادى، ومناقشة هذه الخطة، مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها فى الألعاب الأخرى حيث سيتم التنسيق مع الأجهزة الطبية فى الفرق المختلفة بالنادى وذلك فى قطاع الناشئين بعده اتخاذ الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى النادي.

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.

وقال مصدر باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "قرار استئناف بطولة الدورى كما قلنا مسبقاً هو قرار دولة وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حالة صدور قرار من الدولة أو الإلغاء.