الزمالك يحسم مصير معاريه عقب إجازة العيد بعد استطلاع رأى كارتيرون

جدة - عمرو شويل ينتظر مسؤولو الزمالك، تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، بشأن لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى، بعد أجازة العيد، لحسم مصيرهم خلال المرحلة المقبلة، بعدما تلقى هؤلاء اللاعبين عروضا من أندية مختلفة بالدورى الممتاز، كما إن تقرير كارتيرون سيفيد الزمالك فى حسم ملف الصفقات التبادلية التى ستبرمها إدارة القلعة البيضاء من أجل تعزيز صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حيث سيضم تقرير كارتيرون مدى إمكانية الاستغناء عن بعض اللاعبين سواء الحاليين أو المعارين حتى تتمكن إدارة النادى من إدخال البعض فى صفقات تبادلية، ويأتى تركيز إدارة الزمالك بالتشاور الفرنسى باتريس كارتيرون، على التركيز حول تعزيز صفوف الفريق بلاعبين محليين من الدورى المصرى فى المراكز التى تحتاج إلى دعما فى الموسم الجديد بعد التشاور حول قائمة المرشحين للانضمام إلى الأبيض وحسمها خلال الفترة القادمة.

وتلقى مسؤولو الزمالك رغبة من أكثر من نادى بشأن لاعبى الفريق المعارين حيث يرفض مسئولو الاتحاد السكندرى الاستسلام فى صفقة البوركينابى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الحالى، بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى بقاء اللاعب الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه مع زعيم الثغر، أصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الإتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق وهما رزاق سيسيه وأحمد رفعت، وشدد على وجود أكثر من عرض خارجى للمهاجم وأنه سيتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية .

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ومع انتشار وباء كورونا الذى ضرب العالم والانخفاض المتوقع فى القيم التسويقية الخاصة باللاعبين ازدادت رغبة الاتحاد السكندرى فى العودة لمفاتحة مسئولى الفريق الأبيض فى استمرار سيسيه من جديد مع سيد البلد، فى ظل الرغبة التى أبداها اللاعب نفسه فى استكمال مشواره مع الاتحاد إذا لم يتم قيده مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد .