شكرا لقرائتكم سموحة يستفسر من الأهلى عن مصير "محسن وماهر" ويجدد طلب تمديد إعارتهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب مسئولو سموحه فى استكمال الثنائى لمشوارهما مع أبناء الإسكندرية فى ظل التناغم الذى يعيش فيه اللاعبان مع أبناء فرج عامر ، بالإضافة إلى إلحاح حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه فى بقائهما مع الفريق فى الموسم المقبل .
ويسعى فرج عامر لبناء فريق قوى من جديد لسموحه يستطيع المنافسة به على البطولات من جديد والعودة للمشاركة مرة أخرى فى البطولات الأفريقية .
من ناحية أخرى، أكد حمادة صدقى أنه ليس لديه مانع فى بيع حسام حسن نجم الفريق فى الموسم المقبل، قائلا، "نمتلك لاعبين مميزين فى الفريق قادرين على تعويض حسام حسن". وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم فى رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن هناك اجتماعات مستمرة بينه وبين المهندس فرج عامر رئيس النادى لوضع آلية خاصة للفريق حال استئناف النشاط مرة أخرى.
وبشأن رغبة 13 ناديا فى إلغاء الدورى الممتاز، قال صدقى، "لى اقتراح بإستكمال النشاط ويتم إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز وعمل دورى من مجموعتين الموسم المقبل، وفى الموسم التالى يعود النظام القديم كما هو من أجل إنقاذ الموسم الحالى".
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يستفسر من الأهلى عن مصير "محسن وماهر" ويجدد طلب تمديد إعارتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.