تشلسي يجدد عقدي جيرو وكاباييرو

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جدد تشلسي الانكليزي عقد مهاجمه الفرنسي أولفييه جيرو لمدة عام حتى 30 يونيو 2021 كما اعلن النادي اللندني الاربعاء.

وكان تمديد عقد المهاجم المخضرم (33 عاما) الفائز بمونديال روسيا 2018 ضمن صفوف منتخب بلاده متوقعا منذ أبريل٫ لكن النادي أكده رسميا اليوم وقال في بيان رسمي "لقد تم تجديد عقد المهاجم لعام اضافي".

وقالت مديرة النادي مارينا غرانوفسكايا "اوليفييه لاعب نريد بقاءه في صفوف الفريق من اجل المحافظة على التوازن المهم بين الخبرة والشبان اصحاب المواهب الواعدة".

وانضم جيرو الى صفوف تشلسي في فترة الانتقالات الشتوية مطلع عام 2018 قادما من جاره ارسنال، ولم يتمكن من فرض نفسه اساسيا في البداية قبل ان يفعل ذلك خلال الموسم الحالي على الرغم من المنافسة القوية في خط المقدمة.

ويعتبر جيرو ثالث افضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا بتسجيله 39 هدفا في 97 مباراة دولية خلف ميشال بلاتيني (41 هدفا) وتييري هنري (51).

ولا يزال جيرو ضمن تشكيلة منتخب بلاده ويسعى للتواجد في صفوفه خلال كأس اوروبا التي ارجئت الى العام المقبل.

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كذلك مدد تشلسي عقد حارسه الاحتياطي الارجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو (38 عاما) لمدة عام حتى نهاية موسم 2020-2021.

وقال كاباييرو "انا سعيد للغاية لكي اعلن ذلك (تجديد العقد). انه امتياز بالنسبة الي ان اكون جزءا من فريق تشلسي ومن عائلة تشلسي احد اعرق اندية الدوري الانكليزي الممتاز".

واضاف "انها مرحلة صعبة للجميع في الوقت الحالي وانا سعيد جدا لمنحي هذه الفرصة واقدر هذه الخطوة تماما".

وانتقل كاباييرو الذي يلعب احتياطيا للحارس الاسباني كيبا اريسابالاغا، الى الفريق اللندني عام 2017 قادما من مانشستر سيتي، وخاض تسع مباريات فقط هذا الموسم في صفوفه.

واشاد مدرب تشلسي ونجمه السابق فرانك لامبارد بالحارس الارجنتيني بقوله "لدي ثقة بويلي. انه يتدرب بجدية وهو احترافي من الدرجة الاولى".

وختم "لقد فرض نفسه في مطلع العام الحالي واظهر موهبته كما ان خبرته لا تقدر بثمن في غرف الملابس. انا سعيد لتواجده معنا الموسم القادم".