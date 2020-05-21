شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم منسية.. مدحت عبد الهادي "قلب الأسد" فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية التى تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة أسماؤهم، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر، ويعتبر مدحت عبد الهادى نجم الزمالك السابق أحد هذه المواهب الكروية، حيث ولد عبد الهادى فى 12 يوليو عام 1974، ولعب فى مركز الدفاع .

ست سنوات لعبها عبد الهادى بين صفوف الفريق الأول بنادى الزمالك وبالتحديد بداية من موسم 1994 وحتى موسم 2000، قبل أن يخوض تجربة احترافية فى صفوف كوجالى التركى ـ نوفمبر 1999: سبتمبر 2000 ـ ثم عاد مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء قبل أن يرحل مرة ثانية موسم 2006/2007 لصفوف بتروجت؛ حيث اعتزل بعد موسمين.



مدحت عبد الهادي

على مدار مسيرته الكروية لعب مدحت عبد الهادى 138 مباراة وسجل 7 أهداف، وعن تاريخه مع منتخب الفراعنة، خاض مع المنتخب 52 مباراة دولية سجل خلالها هدفا واحدا، وبدأ انضمامه للمنتخب فى عام 1995 مع محسن صالح، من خلال مباراة أمام أى سى روما الإيطالى أقيمت فى مصر، ثم تواصل المشوار وحقق ذهبية دورة الألعاب الأفريقية فى زيمبابوى، وبطولة أمم أفريقيا 1998 مع الجنرال الراحل محمود الجوهرى، ولعب بصفوف المنتخب حتى عام 2004.

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حقق مدحت عبد الهادى رقمه القياسى فى موسم 2002- 2003 بعد الفوز بسبع بطولات فى موسم واحد، وخلال هذا التوقيت كان النادى يعانى من مشاكل إدارية عديدة ولكن روح لاعبى فريق الكرة ورغبتهم فى صناعة التاريخ كانت أقوى من كل المشكلات.

وعن سر لقب قلب الأسد، فقد جاء من جانب جماهير الزمالك، وسببه أن عبد الهادى فى أوقات كثيرة كان يتحامل على نفسه ويشارك رغم الإصابة، وهو ما كانت تُقدره الجماهير، وكان أشهر تلك المواقف فى مباراة الترجى التونسى بمرحلة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002 التى حصدالزمالك لقبها، وشارك رغم إصابة قوية فى الكتف على مسئوليته.