شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس سموحة يحيل شكوى حارس الزمالك للشئون القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قر مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، إحالة شكوى محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق السابق والزمالك الحالى إلى الشئون القانونية بالنادى لدراستها بالشكل الكافى وتقديم ما يثبت صحة موقف النادى تجاه اللاعب.. وكان محمد أبوجبل تقدم بشكوى رسمية ضد إدارة سموحة يطلب فيها الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى والبالغة 400 ألف جنيه، وهو ما قابلته الإدارة الزرقاء بالرفض التام مؤكدين أن هذا المبلغ تم خصمه من اللاعب بناءً على المذكرة التى تقدم بها إبراهيم حسن مدير الكرة لسموحة فى بداية الموسم .

من ناحية أخرى، استفسر مسئولو سموحة من نظرائهم بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى لثنائى الفريق الأحمر المعار للنادى السكندرى ناصر ماهر وصلاح محسن، ومدى حاجة القلعة الحمراء لهما فى الموسم المقبل، فى ظل الأنباء التى تواترت خلال الفترة الماضية عن رغبة المسئولين فى إعادتهما من جديد للأهلى .

ويرغب مسئولو سموحة فى استكمال الثنائى لمشوارهما مع أبناء الإسكندرية فى ظل التناغم الذى يعيش فيه اللاعبان مع أبناء فرج عامر، بالإضافة إلى إلحاح حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه فى بقائهما مع الفريق فى الموسم المقبل، ويسعى فرج عامر لبناء فريق قوى من جديد لسموحة يستطيع المنافسة به على البطولات من جديد والعودة للمشاركة مرة أخرى فى البطولات الأفريقية.