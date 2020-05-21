شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: خايف من حلقة انهارده فى "الاختيار" واستشهاد المنسى هيوجع قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بمسلسل الاختيار مؤكداً أنه ينتظر على أحر من الجمر حلقة اليوم، وقال يونس فى برنامجه الفيسلوف عبر إذاعة أون سبورت، "مفيش شك الاختيار نمبر وان فى رمضان، مسلسل يخلد مسيرة الأبطال فى الجيش وشهداء الوطن، خايفين كلنا من حلقة انهارده ومجهزين المناديل عشان مشهد استشهاد المنسى الذى سيوجع قلوبنا"، مؤكداً أن "أمير كرارة قدم دوراً غير عادى ويعتبر أفضل أعماله الفنية على الإطلاق، وعجبتنى كلمته فى المسلسل خدنا سيناء كاملة وسنسلمها لأولادنا كاملة أيضاً".

كمين البرث المعركة المرتقبة التى يشهدها مسلسل "الاختيار" اليوم فى الحلقة 28، بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض حصرياً على شاشة on، حيث شهدت الحلقة 27 من المسلسل حدثا محزنا للغاية، ففى يوم 7 /7/ 2017، جهزت مجموعة من التكفيريين أسلحة وذخيرة ومدافع وسيارات دفع رباعى، تجهيزاً لضرب الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة فى مربع البرث، والذى يقودها المقدم أركان حرب أحمد المنسى، وانتشر التكفيريون فى الساعة 4 فجراً، إذ اقتربت سيارة محملة بمجموعة من التكفيريين من كمين قوات الصاعقة، ليبدأ الجندى محمد عز فى المناداة على زملائه فى الكتيبة قائلاً "حرس سلاح" لتختتم الحلقة فى إثارة وتشويق.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

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وفى سياق متصل قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، إذاعة حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، دون إعلانات.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المتحدة إن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعى هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة 28 والتى ينتظر أحداثها الجميع لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.