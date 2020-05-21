شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة يتابع حالة مدرب منطقة الفيوم المصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، أنه يتابع حالة محمد معوض، مدرب منطقة الفيوم المصاب بكورونا هاتفياً، نظراً لوجوده فى العزل الصحى منذ أسبوع، مُشيراً إلى أن الاتحاد على استعداد لتقديم كل الدعم للمدرب وأسرته فى هذه المحنة فى ظل ابتعاده عن المنزل، وفقا للإجراءات الاحترازية لعدم نقل الفيروس لباقى أفراد العائلة.

وأبدى رئيس إتحاد الملاكمة حزنه الشديد على وصول الفيروس إلى أحد أفراد اللعبة، مؤكدا التزامه فى عمل الاتحاد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بتقليل عدد ساعات العمل والأيام للموظفين، مُتمنياً زوال هذه الغمة وعودة الأمور إلى طبيعتها فى القريب العاجل.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات .