شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تناقش خطة طبيب الأهلي تحسباً لعودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمع لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى لرؤية الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، حول الإجراءات الاحترازية المطلوب توافرها خلال عودة التدريبات المرحلة المقبلة، وأعد طبيب الأهلى تصوّراً كاملاً عن الإجراءات الوقائية المفترض تنفيذها حال عودة التدريبات للفريق فى غضون الأيام المقبلة، بعدما طلب مسئولو القلعة الحمراء من طبيب الفريق وضع خطة شاملة لإمكانية التدريب وسط ظروف وباء "كورونا" الذى اجتاح العالم كله، ويرغب الأهلى فى تحديد وتجهيز الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى فريق كرة القدم وباقى الألعاب حال عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد تجميدها قرابة الشهرين على خلفية "جائحة" كورونا.

ومن المقرر عرض تقرير وخطة طبيب فريق الكرة القدم الدكتور خالد محمود على اللجنة الطبية بالنادى، ومناقشة هذه الخطة مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى، ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها فى الألعاب الأخرى، حيث سيتم التنسيق مع الأجهزة الطبية فى الفرق المختلفة بالنادى وذلك فى قطاع الناشئين بعده اتخاذ الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى النادى.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.

وقال مصدر باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "قرار استئناف بطولة الدورى كما قلنا مسبقاً هو قرار دولة، وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حالة صدور قرار من الدولة أو الإلغاء.