شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يصفق لمحمد رمضان بعد مشهد رؤيته لمريم فى مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب الأهلى، بأداء الفنان محمد رمضان فى مسلسله الرمضانى "البرنس"، ونشر قفشة عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه مع محمد رمضان مصفقاً له لاسيما بعد إذاعة حلقة الأمس من المسلسل، وتسبب النجم محمد رمضان خلال أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، فى بكاء المشاهدين، بعد لقائه الأول بابنته دون أن يواجهها بشكل مباشر.

وعلم بمكان منزل "الأسطى محمود" محمد جمعة الذى يرعاها منذ صغرها، وانتظر أسفل المنزل حتى الصباح الباكر، واستكمل المشهد بعد نزول "الأسطى محمود" وركوبه الميكروباص الخاص به وانتظر أولاده ومن ضمنهم "مريم"، وبمجرد رؤية "رضوان لها" بكى بعد اشتياق دام لخمس سنوات، واستعان المخرج بأغنية للمطرب أحمد سعد والتى حملت اسم "كبرتى"، التى استطاعت أن توصل إحساس "رضوان" للمشاهدين بكل سلاسة.

وتعهّد النادى الأهلى بتسديد القسط الأخير من صفقة محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق المُنتقل من بيراميدز الصيف الماضى، خلال شهر يوليو المقبل، بعدما اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم فى بيراميدز على تسديد المبلغ المُتبقى من قيمة الصفقة خلال شهرين تقريباً، حيث سيتم دفع هذا القسط_ وقيمته 5 ملايين جنيه_ فى شهر يوليو المقبل بدلاً من مايو الجارى بسبب الأزمة المالية التى تواجه العالم كله حالياً جراء "جائحة" كورونا.

وشهدت الأيام الماضية اتفاقاً بين الأهلى وبيراميدز على تأجيل موعد القسط فى إطار العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين، ووافقت إدارة بيراميدز على طلب الأهلى وقررت تأجيل القسط الأخير وتعهّد الأهلى بدفع القسط فى شهر يوليو المقبل.

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مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفض السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا، وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلأوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر، بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن فى إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية ألفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

مجلس الأهلى بدأ يُفكر فى تنمية موارده وكلّف الأعضاء بالبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للخروج من المأزق المإلى الحإلى، وقرر المجلس زيادة عدد المنتمين لأسرة الأهلى بالحصول على العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية الفروع بالأسعار الحالية كأحد الطرق لتنمية موارد النادي.