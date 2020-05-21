شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين وزير الرياضة وهيئة استاد القاهرة بالتعليم المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جلسة مع هيئة استاد القاهرة اليوم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، لمناقشة آليات عودة التدريبات تمهيداً لعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو المقبل، تنفيذا لتوصيات وتعليمات مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة الأماكن المخصصة لتدريب مختلف الألعاب المقرر عودة نشاطها سواء فى صالات الاستاد أو الاستعانة بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وأكد أشرف صبحى أن التدريبات ستعود بشكل جزئى بدءا من 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية. وأضاف صبحى أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التى سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط .

وحضر وزير الشباب والرياضة اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بمقر اللجنة، برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وتم خلاله تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والطبية والوقائية المتبعة، وناقش الاجتماع النظر فى موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضى بصفة عامة ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخرى فى هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ والنظر فى عودة النشاط الرياضى للمنتخبات القومية والمؤهلين والجارى تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.