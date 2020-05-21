شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض محمود البدرى للتعاقد معه فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النادى الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة مع محمود البدرى، لاعب الإنتاج الحربى، تمهيداً للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما فى ظل انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ من يناير الماضى، ويكثف مسئولو الإنتاج الحربى فى الأيام الماضية مجهوداتهم لتمديد تعاقد البدرى فى محاولة للحفاظ على استقرار الفريق، لاسيما أن مختار مختار المدير الفنى للفريق أوصى باستمرار البدرى لأنه أحد أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة الفريق، وكان البدرى قد دخل حسابات الأهلى بداية الموسم الحالى بعد تألقه مع الإنتاج .

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

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وينتهى تعاقد الإنتاج الحربى مع مختار مختار بنهاية الموسم الجارى، وتلقى المدرب المخضرم عروضا بالجملة للرحيل عن النادى إلا أنه رفضها مفضلا الاستمرار مع الإنتاج .

وبدأ مختار مختار دراسة المراكز التى تحتاج للتدعيم فى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة لتحديد قائمة الراحلين عن الفريق تمهيداً لوضع الرتوش الأولى فى فترة توقف الدورى انتظاراً لحسم مصير المسابقة، ومن ثم اتخاذ القرارات النهائية فى هذا الشأن استعداداً للموسم الجديد .

وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى كواليس الاتفاق الذى تم بين اللاعبين وإدارة النادى بعد الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب أزمة كورونا .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "اتفقنا مع اللاعبين على التنازل عن نسبة 30% من عقودهم حال إلغاء بطولة الدورى العام هذا الموسم بينما فى حالة إستكمال المسابقة وإقرار عودتها سيحصل اللاعبين على عقودهم كاملة دون أى تخفيض".