شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر من الأهلي عن تطورات موقف رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من مسئولى النادى عن مصير رمضان صبحى لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، وتحدث المدرب السويسرى مع مسئولى القلعة الحمراء عن موقف اللاعب الذى يُعد من أهم نجوم القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، لاسيما أن الموسم أوشك على الانتهاء، سواء تم استكماله أو إلغائه، على خلفية "جائحة" كورونا، ويرغب فايلر فى معرفة مصير رمضان صبحى لأن رحيل اللاعب سيؤثر بالطبع فى مصير صفقات أخرى يرغب الأهلى فى إتمامها .

فايلر يرغب فى بقاء رمضان صبحى مع الفريق وفى فترة سابقة أبلغه مسئولو النادى أن اللاعب سيعود إلى أوروبا قبل أن تشهد الأيام الماضية تطورا جديدا فى هذا الملف، ويُبدى رمضان صبحى مرونة فى البقاء مع الأهلى حال عدم تلقيه عروضاً من أندية كبرى فى أوربا تُضيف له على الصعيد الفنى، وهو ما أنعش حظوظ الأهلى فى ضم اللاعب نهائياً، خاصة أن هيدرسفيلد قرر تخفيض سعر اللاعب من 9 ملايين جنيه إسترلينى إلى خمسة ملايين بسبب تأثر أسعار اللاعبين فى العالم كله بأزمة "كورونا" وهو ما يُعنى إمكانية حسم الصفقة الصيف المقبل.

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إدارة الأهلى أبلغت فايلر بأن الصفقة عادت للصورة ومن الممكن بقاء رمضان صبحى فى الفريق، بعكس الحال فى فترات سابقة كان الأمر فيها صعباً، وشدد مسئولو القلعة الحمراء للمدرب السويسرى على أن هناك خط مفاوضات مفتوح مع اللاعب وهيدرسفيلد لحسم الصفقة نهائياً.

على صعيد متصل، أكد رمضان صبحى أن بطولة أمم أفريقيا الأخيرة تحت ٢٣ عاما كانت أكثر لحظة مؤثرة فى حياته، وذلك بعد التتويج باللقب الذى أسعد الشعب المصرى كله، حيث جاء ذلك خلال بث مباشر عبر حساب "نادى الشارقة للصحافة " على موقع انستجرام، وقال رمضان صبحي: "بطولة أمم أفريقيا الأخيرة كانت أكثر لحظة مؤثرة فى حياتى لأنها اسعدت الشعب المصرى بعد اخفاق المنتخب الأول فى نفس العام".

وعن غياب الجمهور عن الملاعب فى الدورى المصرى قال: "غياب الجمهور عن حضور المباريات أمر سيىء للغاية، مشيرا غلى أن وجوده كان يضع الكثير من الضغط على منافسى الأهلى فى المباريات"، وعن فريقه المفضل عالميا قال:"ريال مدريد فريقى المفضل فى العالم، لكننى اتعاطف مع ليفربول فى إنجلترا على الرغم من أننى أحب مانشستر سيتى وأرسنال".