شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرفض الاستسلام فى صفقة سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الاتحاد السكندرى الاستسلام فى صفقة البوركينابى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الحالى، بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى بقاء اللاعب الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه مع زعيم الثغر، أصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الإتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق وهما رزاق سيسيه وأحمد رفعت، وشدد على وجود أكثر من عرض خارجى للمهاجم وأنه سيتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية .

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ومع انتشار وباء كورونا الذى ضرب العالم أجمع وعدم وجود عروض بشكل جدى لرزاق سيسيه ازدادت رغبة الاتحاد السكندرى فى العودة لمفاتحة مسئولى الفريق الأبيض فى استمرار اللاعب من جديد مع سيد البلد، فى ظل الرغبة التى أبداها اللاعب نفسه فى استكمال مشواره مع الاتحاد إذا لم يتم قيده مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد .

من ناحية أخرى، أجرى الجهاز الإدارى للاتحاد السكندرى مكالمات هاتفية بلاعبيه المحترفين للاطمئنان عليهم فى ظل التدريب المنزلى الذى يؤديه اللاعبون فى بلادهم بناءً على قرار من طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر، بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف النشاط بناء على رؤية مجلس الوزراء بعد تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم.

وكان طلعت يوسف وافق على سفر اللاعبين الأجانب إلى بلادهم بعد توقف النشاط الرياضى منتصف مارس، وهم إيمانويل أكوى ورزاق سيسيه وعمر الميدانى وويلسون اكاكبو، بينما فضل الليبى أنيس سالتو البقاء بالإسكندرية وعدم العودة لبلاده فى ظل اضطراب الأجواء هناك.