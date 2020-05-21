شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. روبا حسن لاعبة الطائرة: نفسى أكون مضيفة.. وبحب سكارلت جوهانسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى روبا حسن لاعبة طائرة الأهلى، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم والغناء.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الباستا و البيتزا .

من نجمك المفضل؟

سكارلت جوهانسون .

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مضيفة طيران .

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

مش عنف بس أنا مش بحب أسكت الصراحة .

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مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

لا مفيش حد معين.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

مش شرط ولكن يكون قوامه مظبوط.



روبا حسن 1



روبا حسن