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تقارير: كانتي يغيب عن تدريبات تشيلسي تخوفًا من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

غاب الدولي الفرنسي نجولو كانتي متوسط ميدان الإنجليزي، بسبب تخوفه من فيروس المستجد (كوفيد 19).

وكان نادي تشيلسي استأنف تدريباته يوم الثلاثاء الماضي حيث شهد المران تواجد كانتي إلا أنه لم يظهر في مران الأربعاء.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت أن المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد منح اللاعب إجازة.

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وأصبح مصير كانتي من العودة للتدريبات غير محدد في ظل تخوف اللاعب من فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية أعطت الموافقة على السماح لعودة المباريات من جديد بداية من يونيو المقبل بعد توقف دام لمدة شهرين.

في المقابل، وافقت أندية على العودة للتدريبات من جديد تمهيدًا لاستئناف الدوري في منتصف يونيو المقبل.

ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة كاملة عن ملاحقه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام آرسنال.

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